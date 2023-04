Liga Evrope: Matićeva Roma nemoćna protiv Fejenorda

Fudbaleri Fejenorda savladali su u Roterdamu ekipu Rome rezultatom 1:0 u prvom meču četvrtfinalu Lige Evrope.

Nizozemski tim stekao je minimalnu prednost nad favoritom i to na prilično "italijanski" način.

Nije Fejenord bio mnogo bolji rival na "De Kujpu", Rimljane je zadesio peh poslije povrede Dibale kojeg je zamijenio El Šaravi, ali su imali idealnu priliku da steknu prednost pred odlazak na odmor.

Roma not only lose the first leg at Feyenoord, but they lose Dybala and Abraham to injury pic.twitter.com/fzthLevsQW

Vifer je odigrao rukom u kaznenom prostoru, sudija Sančez dosudio je penal, ali je udarac Pelegrinija sa bijele tačke uspio da odbrani Bajlou u 43. minutu.

Kazna za Romu stigla je već početkom drugog dijela igre.

Igrao se 54. minut kada je poslije duge akcije Fejenorda upravo Vifer veoma čudnim udarcem uspio da sprovede loptu iza leđa Patrisija sa oko 25 metara.

Feyenoord are the first side to beat both Lazio and Roma at home across all competitions this season. 1-0 vs. Lazio 1-0 vs. Roma Derby della Capitale? Completed it, mate. pic.twitter.com/KzbBovpJv0