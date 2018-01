Liga nacija: BiH sa selekcijama Austrije i Sjeverne Irske

Fudbalska eprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u Ligi nacija zajedno sa selekcijama Austrije i Sjeverne Irske.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će se takmičiti u Ligi B, a voljom žrijeba odlučeno je da će 'Zmajevi' igrati u Grupi 3 sa Sjevernom Irskom i Austrijom.

Reprezentacija Srbije igraće u Ligi nacija sa selekcijama Crne Gore, Litvanije i Rumunije, dok će reprezentacija Hrvatske u najačoj, A ligi, igrati protiv Španije i Engleske.

Liga nacija je novo takmičenje koje će reprezentacijama omogućiti drugu šansu za plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine nakon što se završe kvalifikacije koje će se igrati u standardnom formatu.

Grupe u Ligi B je izvlačio legendardni češki fudbaler Vladimir Šmicer.

Delegaciju Fudbalskog saveza BiH na žrijebanju uz selektora Roberta Prosinečkog činili su predsjednik Elvedin Begić, generalni sekretar Jasmin Baković, izvršni direktor sektora za sport Elmir Pilav i portparolka Slavica Pecikoza.

Po završetku žrijebanja grupa UEFA Lige nacija gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Austrije i Sjeverne Irske, selektor Robert Prosinečki je izjavio:

"Možemo biti zadovoljni žrijebom iako nijedan protivnik nije lagan. Možemo se nositi sa ovim protivnicima. Kada pogledamo ostale grupe reklo bi se da smo dobro prošli. Selekciju Sjeverne Irske dobro poznajem jer sam sa Azerbejdžanom imao njih u prošlim kvalifikacijama. Izgubili smo obje utakmice, ali vjerujem da selekcija BiH može da ih pobijedi. Takmičenje u Ligi nacija će biti zanimljivo, jer ima nekoliko grupa sa izuzetno jakim timovima. Prva grupa u Ligi A gdje su Njemačka, Francuska i Nizozemska je najzanimljivija."

Kroz kvalifikacije će na Euro proći 20 ekipe, dok će četiri ekipe na smotru najboljih evropskih selekcija doći kroz baraž Lige nacija.

Završni turnir, Fajnal for UEFA Lige nacija biće na programu od 5 do 9. juna 2019. godine, a baraž za Evropsko prvestvo u okviru Lige nacije od 26. do 31. marta 2020.

Raspored utakmica u grupi biće dogovoren tokom dana.

Selekcije će biti podjeljene u jednu grupu od tri i tri grupe sa po četiri tima, a pobednici grupa izboriće plasman u B Ligu, dok će poslednjeplasirani ispasti u D Ligu nacija.

LIGA C

Grupa 1: Izrael, Albanija, Škotska

Grupa 2: Estonija, Finska, Grčka, Mađarska

Grupa 3: Kipar, Bugarska, Norveška, Slovenija

Grupa 4: Litvanija, Crna Gora, Srbija, Rumunija

LIGA D

Grupa 1: Andora, Kazahstan, Letonija, Gruzija

Grupa 2: San Marino, Moldavija, Luksemburg, Belorusija

Grupa 3: Kosovo, Malta, Farska ostrva, Azerbejdžan

Grupa 4: Gibraltar, Lihtenštajn, Jermenija, Makedonija

LIGA B

Grupa 1: Češka Republika, Ukrajina, Slovačka

Grupa 2: Turska, Švedska, Rusija

Grupa 3: Sjeverna Irska, Bosna i Hercegovina, Austrija

Grupa 4: Danska, Republika Irska, Vels

LIGA A

Grupa 1, Nemačka, Francuska, Holandija

Grupa 2: Belgija, Svajcarska, Island

Grupa 3:Portugal, Italija, Poljska

Grupa 4: Hrvatska, Engleska, Španija

Termini utakmica Lige nacija:

6-8. septembar

9-11. septembar

11-13. oktobar

14-16. oktobar

15-17. novembar

18-20. novembar