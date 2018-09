Lion doživotno protjeruje navijača sa stadiona

Najveće iznenađenje prvog kola grupne faze Lige šampiona sinoć je na Etihadu u Mančesteru napravio francuski Lion.

Lavovi su slavili rezultatom 2:1, a nakon utakmice vidjeli smo i jednu ružnu scenu na tribinama ovog engleskog stadiona.

Naime, zbog neprimjerenog ponašanja jedan navijač dobiće doživotnu zabranu ulaska na utakmice Liona.

Iz kluba je potvrđeno da će navijač kada mu utvrde identitet biti doživotno protjeran sa stadiona, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Nazi Salute in the Lyon end tonight. No need for that in football. pic.twitter.com/315YAqVkny