Lionel Mesi dobio ubjedljivo najveći ugovor u istoriji

Najbolji fudbaler Barselone Lionel Mesi zaradio je pravo bogatstvo u pretehodne četiri godine.

List El Mundo "udario" je jaku naslovnicu otkrivši da je Barselona za Mesija dala nesvarnih više od pola milijarde evra.

Tačnije 555.237.619 evra za četiri godine, što znači 138 miliona evra fiksno po sezoni!

Da stvar bude jača Argentinac je od velikana sa Nou Kampa dobio 77.929.955 evra stavku za "lojaliti bonus".

I na sve to još 115.225.000 samo zato što je pristao da potpiše novu saradnju.

Nestvarne brojke i rekordan novac u istoriji fudbala.

Ipak, ni to nije dovoljno da ostane u klubu u kome je od 13. godine jer će na ljeto otići čim mu istekne ugovor, nezadovoljan stanjem u klubu.

