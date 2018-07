Lipi: Želio sam da Bufon karijeru završi u Juventusu

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Italije Marčelo Lipi izjavio je da bi volio da je Ðanluiđi Bufon završio karijeru u Juventusu, ali da je odluka da pređe u Pari Sen Žermen njegova lična stvar.

Lipi i Bufon su sarađivali u Juventusu i reprezentaciji Italije, sa kojom su na današnji dan 2006. godine postali šampioni svijeta.

"Pričao sam sa Bufonom u poslednja tri-četiri meseca. Stalno sam mu govorio da on sam odluči, da uradi kako smatra da bi trebalo, ukoliko misli da može još da brani. Želio sam da on karijeru završi u Juventusu, ali to je lična stvar. Što se tiče reprezentacije mislim da je sa tim završio", rekao je Lipi.

Bufon je prošle nedelje potpisao dvogodišnji ugovor sa Pari Sen Žermenom nakon što je punih 17 godina proveo u Juventusu