Livepul ponovo ruši svjetski rekord za defanzivca?

Pažljivo je Jirgen Klop sklapao kockice današnjeg Liverpula i stvorio tim kojem danas skoro da nisu potrebna pojačanja. Uostalom, u posljednja tri prelazna roka je kupio samo Takumija Minamina koji ima ulogu džokera sa klupe i to najbolje govori o pokrivenosti pozicija u timu LIverpula.

Klop ima jednog od najboljih golmana svijeta (Alison), najboljeg štopera (Van Dajk), najbolji bekovski par (Aleksander Arnold - Robertson), sredina terena je dobro popunjena (Henderson, Fabinjo, Vajnadum, Keita, Milner, Okslejd Čemberlen...) i nema potrebe za velikim kupovinama, a o napadačkom trilingu Mane – Salah – Firmino ne vredi trošiti riječi.

Ipak, u oči upada da je samo jedna pozicija u startnih 11 bila u deficitu prethodnih godina – drugi štoper. Dolazak drugog štopera provejava već duže vrijeme i kao da se samo čeka da pukne ta transfer bomba i da Liverpul dobije strašan štoperski tandem i idealnu startnu postavu.

Nekolicina štopera se mijenjala u tandemu sa Van Dajkom u prethodnom periodu. Igrali su i igraju: Lovren, Matip i Gomez. I niko od njih se nije ustalio kao standardan parnjak Van Dajku. Ove sezone najveću minutažu ima Gomez, prošle je imao Matip, a pretprošle Lovren. Problem je što svu trojicu često muče povrede i nisu rješenja na koja Klop može sa sigurnošću da se osloni.

Igrački, najbolji utisak je ostavio mladi Gomez. Ima samo 22 godine, ali i tešku istoriju povreda. Klop ga po potrebi koristi i kao alternativu na bekovskim pozicijama za Aleksander Arnolda i Robertsona, pa je jasno zašto on ne djeluje kao dugoročno rješenje. Matip i Lovren su imali neka dobra i neka loša izdanja, ali polako padaju u formi. Pogotovo Hrvat kojem ugovor ističe u ljeto 2021. godine i na kraju ove sezone će sasvim sigurno biti prodat. Lacio, Totenhem i Arsenal su već stali u red...

To znači da je Liverpulu neophodna kupovina štopera, a madrdiski As javlja da je Klop naciljao urugvajskog defanzivca Hose Mariju Himeneza iz Atletiko Madrida. Njega je Čolo Simeone lansirao u Atletiku sa samo 18 godina i prethodnih godina ga afirmisao u jednog od najboljih štopera svijeta. Prvo je stasavao uz Mirandu i zemljaka Godina, a onda je igrao sa iskusnim zemljakom u paru i projektovan je kao njegov nasljednik.

Međutim, dolaskom Stefana Savića mu se poljuljala pozicija startera i Crnogorac je imao veću minutažu. Očekivalo se da Himenez čini startni tandem sa Savićem kada je ljetos otišao Godin, a klub mu je to jasno stavio do znanja produžetkom ugovora do 2023. godine. Međutim, u posljednje vrijeme je sjajne partije počeo da pruža brazilski novajlija Felipe i Simeone se odlučio za njega u paru sa Savićem. Himenez je bio rezerva u nedavnim mečevima sa Liverpulom.

Sve to mu nije uticalo na rejting i cijenu, pa bi baš LIverpul mogao da bude njegova sljedeća destinacija. Urugvajac ima samo 25 godina i najbolje godine karijere su pred njim. A već je stekao ogromno iskustvo. Problem bi mogla da bude cijena.

Ljetos mu je otkupna klauzula povećana sa 65.000.000 na 120.000.000 evra poslije potpisa novog ugovora. Dakle, Liverpul bi morao da sruši svjetski transfer rekord za defanzivca ako želi da pridoda Himeneza u tandem sa Van Dajkom. Mada, nije isključeno da Atletiko pristane na pregovore i smanjenje cijene jer neke od kapitalaca će morati da proda narednog ljeta zbog rupa u budžetu.

Redsi imaju i rezervne planove ako ne uspiju da dovedu Himeneza. Klopu se sviđa Dajo Upamekano iz RB Lajpciga čiji transfer u neki veći klub visi u vazduhu već mjesecima. A interesantan mu je i mladi Alesandro Bastoni iz Intera.

Kako god, od Liverpula narednog ljeta možemo da očekujemo neku štopersku transfer bombu kao kada su srušili svjetski rekord za Van Dajka iz Sautemptona.

(Mozzart sport)