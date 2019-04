Liverpul jednom nogom u polufinalu, Son srušio Siti

Fudbaleri Liverpula sigurno su savladali Porto na domaćem terenu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, dok je Totenhem bio bolji od Mančester Sitija.

Liverpul je slavio rezultatom 2:0, a Totenhem je savladao Mančester Sitija minimalnim rezultatom na svom novom stadionu.

Liverpul - Porto

Liverpul je do prednosti došao u petom minutu, u prvom konkretnom napadu. Mane je prošao po lijevoj strani, odigrao u kazneni do Fimina koji je uočio Nabija Keitu na ivici šesnaesterca, njemu u šut "ulazi" Militao, ali je on samo uspio da prevari svog golmana Kasiljasa koji nije mogao da spriječi put lopti u mrežu.

Nakon primljenog gola igrači Porta su klonuli, a Liverpul je skoro svaki napad pretvarao u šansu.

Liverpul je duplirao prednost nakon još jedne sjajne akcije. Henderson je poslao idealnu loptu za Aleksandar-Arnolda koji se sjajno ubacio po desnoj strani, on je odmah odigrao paralelu kroz kazneni na drugu stativu do Roberta Firmina kojem nije bilo teško da zatrese mrežu gostiju.

Nakon pola sata igre Porto je uspio da se probudi i da zaprijeti domaćinu. Alison je u 32. minutu spriječio povratak Porta u meč. Dva puta je u dva minuta Musa Marega imao jedan na jedan sa golmanom Porta, ali je Brazilac oba puta izlazio kao pobjednik.

Dva minuta kasnije, nova velika prilika za domaće igrače. Bila je to sjajna šansa za Liverpul nakon ubacivanja sa boka, ovaj put je probio Henderson, vidio je na drugoj stativi usamljenog Firmina, ali je Brazilac propustio idealnu priliku za gol.

Do kraja poluvremena nije bilo većih šansi te je i rezultat ostao nepromijenjen.

U trećem minutu nastavka Kasiljas je ponovo matiran, ali je gol poništen. Savladao ga je Sadio Mane, ali je to uradio iz nedozvoljene pozicije što je potvrdio i VAR. Da je propustio loptu Liverpul je lako mogao do 3:0.

U drugom poluvremenu bio je slabiji ritam nego u drugom. Ipak, šansi nije nedostajalo. U 63. minutu Porto je mogao do smanjenja. Obećavajuća šansa za goste, opet je Marega bio u prilici nakon što je prevario odbranu Liverpula, ali je Alison i treći put bio uspješniji.

U 85. minutu španska sudijska postava je opet koristila VAR, sumnjiv je bio start nad jednim igračem Porta u kaznenom prostoru Liverpula, ali je procijenjeno da nije penal. Takođe, ni Salah nije kažnjen za oštar start.

To je bilo sve što smo vidjeli u ovoj utakmici, pa je Liverpul obezbijedio lijepu prednost pred revanš.

Totenhem - Mančester Siti

Domaćini su prvi došli do prilike u 8. minutu. Sisoko je centrirao, a loptu u skoku zahvatio Dele Ali. Njegov šut sa ivice šesnaesterca otišao je preko gola.

U 12. minutu nakon pregledanog snimka dosijeljen je penal za Siti. osle Sterlingovog pokušaja Deni Rouz je loptu zakačio rukom, nenamerno. Uslijedio je jedan od najgore izvedenih penala u karijeri Serhija Aguera. Udarac je bio spor i nedovoljno precizan, ali pohvale idu i Lorisu na odbrani.

Do 34. minuta bilo je nekoliko manjih prilika, a onda je uslijedila jedna dobra koju je propustio Nikolas Otamendi, koji se našao sam ispred Ljorisa, ali je loše procijenio let lopte, te omogućio lak posao za francuskog čuvara mreže.

U 43. minutu Sterling je oborio Sona na samoj ivici kaznenog prostora. Loptu je namjestio ljevonogi Rouz, ali je šutirao dosta loše, pa je Ederson mirno prihvatio loptu.

Već poslije 17 sekundi drugog poluvremena vidjeli smo dobru šansu. Aguero je proigrao Sterlinga, on se namjestio na lijevu nogu i šutirao, ali je Ljoris bio dobro postavljen.

Igrao se 56. minut kada su domaćini zapali u veliki problem. Kejn je krenuo da izblokira Delfa, ali je proklizao, a zatim mu je i Delf slučajno stao na stopalo. Osoblje Spursa je iznijelo napadača Englske sa terena, koji nije mogao da se osloni lijevu nogu.

U narednim minutima Siti je imao inicijativu, ali nije bilo ozbiljnih šansi ni na jednoj strani. A, onda je došao 78. minut i šok za Građane. Son je odličnim udarcem matirao Edersona za 1:0, ali sudija je odlučio da gleda VAR. Poslije gledanja snimka Kujpers je odlučio da je gol regularan!

Do kraja niuje bilo ozbiljnijih šansi, pa Totenhem ulazi u revaš sa minimalnom prednošću.