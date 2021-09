Liverpul pomogao Partizanu: Suma napustio Gvineju

Fudbaler Partizana Sejduba Suma uspio je da se izvuče iz rodne Gvineje i sada je na sigurnom.

Omaleni vezista je sa još šestoricom saigrača iz reprezentacije uspio da napusti domovinu u kojoj je prije dva dana izvršen vojni udar.

Zbog novonastale situacije u toj afričkoj zemlji odložena je utakmica sa Marokom u kvalifikacijama za Mundijal, a onda su kopnene i vazdušne granice zatvorene.

Međutim, Liverpul je sa nadležnim vlastima uspio da obezbijedi povratak Nabija Keite u Englesku, a s njim i Sume za Srbiju.

Keita je uspio iz zemlje da izvuče još 11 saigrača. Nešto ranije Gvineju su napustili i fudbaleri Maroka.

Ovo sigurno mnogo znači svima u crno-bijelom taboru jer će kreativni fudbaler biti na raspolaganju treneru Aleksandru Stanojeviću za naredne izazove koji očekuju vicešampiona Srbije.

Osim fudbalera Partizana i Liverpula, Gvineju su napustili Abdulaje Sila, Saidu Sou, Medi Kamara, Mohamed Bajo, Isiaga Sila, Ahmed Mendez, Florentin Pogba, Mamadu Kane, Ali Keita i Mohamed Ali. Nije poznato na koju evropsku destinaciju su fudbaleri odletjeli, ali je sigurno da će Suma uskoro da se pojavi u Humskoj.

From the hotel to the airport, Guinean players on their way to Europe. Naby Keita (here on the picture) alongside his teammates at Conakry international airport this morning. They are all safe. Take off : 12h GMT ✅ pic.twitter.com/KDIwVGeJoF