Liverpul potpisao jednog od najtalentovanijih veznjaka Evrope

Fudbalski klub Liverpul je ozvaničio transfer ofanzivnog veznjaka Lajpciga, Dominika Soboslaja (22) tako što je aktivirao njegovu otkupnu klauzulu u visini od 70 miliona evra.

Mađar stiže na "Ejnfild" nakon dvije i po godine u Bundesligi sa Lajpcigom, gdje je upisao 91 nastup u svim takmičenjima, a sa "Crvenima" je parafirao petogodišnji ugovor.

"Stvarno je, stvarno dobro. Uživao sam u posljednjih nekoliko dana i radujem se što ću sve bolje upoznati. Posljednja tri ili četiri dana su bila jako duga; nije bilo tako lako. Ali na kraju sam tu, sretan sam i jedva čekam da počnem. Ovo je zaista istorijski klub, s velikim igračima i trenerom. Za mene je savršeno napraviti sljedeći korak u ovakvom klubu. Navijači, stadion, sve je zaista fantastično", rekao je Mađar nakon potpisa ugovora.

Na "Ejnfildu" se jasno cijeni Soboslajev talenat i stav, kao i sposobnost Mađara da igra na više pozicija u sredini terena.

Nakon što je započeo svoju seniorsku karijeru u Lieferingu, Soboslaj je potpisao za Salcburg 2018. prije nego što se pridružio Lajpcigu 2021. uprkos interesovanju Milana i Real Madrida.

We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit