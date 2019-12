Liverpul potvrdio dolazak Minamina

Japanski fudbaler Takumi Minamino kompletirao je transfer iz Salcburga u Liverpul za 10 miliona evra, potvrdio je danas aktuelni šampion Evrope.

Minamino je prošao ljekarske preglede nakon što je aktivirana otkupna klauzula i član "crvenih" postaće od 1. januara kada se otvori prelazni rok.

"Ostvario sam san da postanem fudbaler Liverpula. Veoma sam uzbuđen. Igranje u Premijer ligi je bio jedan od mojih ciljeva. Sljedeći je da osvojim Premijer ligu i Ligu šampiona", rekao je Minamino za klupski sajt.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1