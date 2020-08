Liverpul predstavio novi dres i srušio sajt klupske prodavnice

Liverpul je predstavio dresove za sljedeću sezonu koje od ove godine proizvodi američka kompanija "Najki".

Novi engleski šampion omogućio je navijačima pretprodaju novog dresa za domaće utakmice zbog kojeg se nakratko srušila stranica službene internet prodavnice.

Na ulazak u radnju čeka se više od sat vremena.

Novi Liverpulov dres dizajnom podsjeća na početak devedesetih godina kad je na rubovima imao tanke zelene linije koje su sad vraćene.

Our new @NikeFootball home kit for the 2020-21 season draws inspiration from the club's history and identity