Liverpul prijavio Salaha policiji

Engleski klub Liverpul prijavio je svog najboljeg fudbalera Mohameda Salaha lokalnoj policiji jer je koristio mobilni telefon dok je vozio.

Video koji je objavljen na društvenim mrežama pokazuje Egipćanina kako koristi mobilni dok je "zaglavljen" u saobraćajnoj gužvi dok mu prilaze brojni ljudi, među kojima i djeca, prije nego što se odvezao.

"Klub je poslije razgovora sa igračem poslao policiji Merzisajda snimak i okolnosti situacije", saopštio je klub i naglasio da se više neće oglašavati u vezi s ovim pitanjem.

Policija je potvrdila da je dobila snimak fudbalera kako koristi mobilni telefon dok vozi i da je dokaz prosledila odgovarajućem odjeljenju.

"Hvala što ste nas obavijestili", saopštila je policija Merzisajda.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj