Liverpul večeras u nemogućoj misiji protiv Barselone

Daćemo sve od sebe pa ako uspijemo sjajno, a ako moramo da "umremo" neka to bude na najljepši mogući način, kazao je menadžer Liverpula Jirgen Klop uoči večerašnjeg revanš susreta polufinala Lige šampiona, u kojem njegov tim ima veliki zaostatak iz prvog susreta sa Barselonom (0:3).

Katalonci su, prema mišljenjima mnogih, već u finalu, ali strateg "redsa" kaže da će njegov tim na "Enfildu" večeras (21 čas) učiniti sve da nadoknadi ta tri gola. Da im stvari budu još teže, moraće to da urade bez najboljeg strijelca Mohameda Salaha i Roberta Firmina (oba povrijeđena).

"Moraćemo da jurimo golove bez jednih od najboljih napadača na svijetu. To će biti izuzetno težak posao za nas. Probaćemo da pobijedimo i prođemo. Jedino to daje smisao ovoj utakmici. Situacija nije kakva nam odgovara, ali to je Barselona. Daćemo sve od sebe da uz pomoć navijača ovu dugu sezonu produžimo još malo. Nemamo mnogo šansi za finale, ali kako god da završi naša sezona je nevjerovatna", kazao je Klop i dodao:

"Nije stvar samo u postizanju golova, moramo i da spriječimo Barselonu da ih ona postigne. Znamo koliko je to teško, ali moramo da se izborimo s tim. Nada je sastavni dio fudbala".

Već nakon prvog meča sa Barselonom, "redsi" su do kraja sezone ostali bez Nabija Keite a s izostankom Salaha i Firmina prolaz Liverpula u finale, smatraju mnogi, je nemoguća misija.

"To sve čini da sam još više ljut. Ljut i gladan da pokažem da smo sposobni da uradimo nešto posebno. Imamo velike igrače koji to mogu da pokažu na velikim utakmicama. Takva je utakmica u utorak. Očekujem jedan od najvećih mečeva na 'Enfildu'. To je zato što smo mi Liverpul, jedinstven klub. Fudbal je nepredvidiv, posebno u Ligi šampiona na 'Enfildu'", poručio je Dejan Lovren, štoper "redsa".

Što se tiče Barselone, jedini povrijeđeni je Osman Dembele, čija tetiva je stradala proteklog vikenda na utakmici sa Seltom.

Trener Ernesto Valverde odmarao je ključne igrače i sve osim prolaza Katalonaca u finale 1. jula bilo bi ogromno iznenađenje. Drugi polufinalni sudar je u srijedu veče, a Ajaks dočekuje Totenhem i ima prednost iz prvog meča od 1:0. (Agencije)

Stiže Lakazet

Napadač Arsenala Aleksandar Lakazet mogao bi da obuče dres Barselone za 82 miliona evra. Kako piše "Expres", klub sa "Kamp Noua" u potrazi je za igračem koji bi bio konkurencija Luisu Suarezu i poslije odustajanja od Luke Jovića izbor je pao na Lakazeta, jer je izvjesno nedostižan i dolazak Markusa Rašforda iz Mančester junajteda. Katalonci vjeruju da bi Francuz bio idealna zamjena za Suareza, koji ima 32 godine, a Lakazet je ove sezone postigao ukupno 18 golova na 46 utakmica u svim takmičenjima.