Liverpul za 50 miliona evra doveo Fabinja iz Monaka

Liverpul je sinoć zvanično dogovorio prvo veliko pojačanje za novu sezonu budući da će na Enfildu u narednom periodu igrati Brazilac Fabinjo (24) iz Monaka.

Trener Redsa Jirgen Klop želi osnažiti vezni red pa je nakon Nabaja Keite, koji je prešao još prošlog ljeta iz Lajpciga, stigao još jedan sličan fudbaler.

Oba igrača igraju dobro u defanzivi, ali i postižu puno golova pa će Emre Kan biti brzo zaboravljen.

Cijena za Fabinja bila je 50 miliona evra, a Liverpul još čeka pojačanje na poziciji golmana.

''Potpisali smo fantastičnog igrača, ali i isto takvu osobu. Svi s kojima smo razgovarali kažu kako je zbog svog karaktera omiljen u svlačionici. On može igrati na nekoliko pozicija. Na šestici, osmici, ali i dvojki. Taktički je jak. On je ono što se kaže fudbalski pametan. Mislim da će poboljšati našu ekipu, a ne možete za puno igrača u ovom trenutku to reći. Sviđa mi se što je mlad, a istovremeno veoma iskusan s velikim brojem utakmica u nogama", rekao je Klop, prenosi Klix.ba