Ljekar o povredi Nejmara: Ova 24 sata su ključna

Ljekar fudbalske reprezentacije Brazila Rodrigo Lasmar izjavio je danas da je rano reći koliko će Nejmar pauzirati poslije povrede koljena na meču protiv Urugvaja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine, prenosi AP.

Nejmar se povrijedio u finišu poluvremena meča u Montevideu. On se uhvatio za koljeno, a na nosilima je iznesen sa terena. Brazilski fudbaler je plakao po izlasku sa terena, a stadion je napustio u štakama.

"Obavili smo preglede i ponovićemo ih sutra. Ova 24 sata su ključna da vidimo kako će njegovo koljeno da reaguje, koliko će da bude otečeno i šta će da pokažu snimci. Sačekajmo preglede, mirno ćemo da procijenimo. Obavijestićemo medije kada dobijemo dijagnozu", rekao je Lasmar medijima u Montevideu.

Nejmar nije želio da daje izjave po napuštanju stadiona u Montevideu, ali se oglasio na svom Instagram nalogu.

"Bog sve zna. Sva čast i sva slava će uvijek biti tvoji, gospode. Bez obzira na sve, imam vjeru", napisao je Nejmar. Urugvaj je pobijdio Brazil 2:0. (Tanjug)

