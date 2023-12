Ljorente za pobjedu Atletika protiv Sevilje

Fudbaleri Atletiko Madrida pobijedili su Sevilju minimalnim rezultatom u zaostalom meču 4. kola španske La lige.

Prvo poluvrijeme proteklo je u ofanzivi Madriđana, a velike šanse propustili su Alvaro Morata i Antoan Grizman, te je Sevilja uspjela da preživi uvodnih 45 minuta.

Na početku drugog dijela igre uslijedila je sjajna akcija domaćina, koja je zaličila neku od Barseloninih iz "tika-taka" ere. Sve se igralo "iz prve", a lopta je došla do Markosa Ljorentea na desnoj strani, on je ubacio u šesnaesterac, ali se ona odbila nazad do njega i Ljorente je samo proslijedio u praznu mrežu Marka Dmitrovića.

Do kraja meča Sevilja je sve vrijeme napadala, ali nije uspjela da dođe do boda, uprkos činjenici da je Atletiko ostao sa igračem manje jer je Kaglar Sojunču zaradio direktan crveni karton.

