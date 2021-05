Lom u Juventusu, otkaz Pirlu i pokajanje za trofejnog trenera

Torinski Juventus napravio je neočekivan potez.

Uprava "stare dame" riješila je da otpusti trenera Andreu Pirla i na njegovo mjesto postavi, ni manje ni više, Masimilijana Alegrija.

Čovjeka kome je uručila otkaz prije godinu i po dana jer nije osvojio Ligu šampiona (izgubio dva finala), a bio je "samo" pet puta uzastopno šampion Italije, uz četiri nacionalna kupa.

Otkaz Pirlu bi trebalo da uslijedi u narednim satima, dok je Alegri već dogovorio uslove da se vrati na klupu Juventusa.

Alegri je dugo figurirao kao trener Real Madrida, ali je u toj borbi izgubio od Antonija Kontea i zato se okrenuo Juventusu.

Odnosno povratku na mjesto uspjeha, gdje će mu glavni zadatak biti da "otme" Interu Skudeto u narednoj sezoni.

A baš zbog prekida dominacije vlasnik Juventusa Andrea Anjeli je morao da prizna grešku i pokaje se.

(B92.net)

Massimiliano Allegri is set to join Juventus! The agreement is now ‘imminent’ and Andrea Pirlo will be sacked in the next hours. @SkySport Allegri has just decided to accept becaude Real Madrid were still taking time after Zinedine Zidane decided to leave the club.