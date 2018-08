Lopetegi: Volim Modrića, on ostaje

Đulen Lopetegi, novi trener Real Madrida, izjavio je da voli i poštuje Luku Modrića, kojeg ne planira da proda. Modrić je u Realu od 2012. godine i sa njim je osvojio četiri Lige šampiona, a na nedavno završenom Mundijalu sa Hrvatskom je osvojio drugo mjesto, kao i titulu najboljeg igrača.

"Rekao sam mu da mi je izuzetno stalo do njega, da ga volim i on to zna. Biće srećan da igra fudbal kao i do sada. Luka je igrač Reala i tako će i ostati, nema sumnji", izjavio je Lopetegi.

Modrićev transfer u Inter je meta spekulacija svih svjetskih medija, a preneseno je i da je milanskom klubu vezistu ponudila njegova supruga.

(Agencije)