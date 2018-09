Lopta metar u golu, sudija dosudio aut

Lopta je ubačena iz kornera, a nakon velike gužve i nekoliko pokušaja igrač škotskog drugoligaša Partik Distlea ju je od prečke zakucao u gol.

Mreža se zatresla, stadion je eruptirao od sreće, domaći su pohitali jedni drugima u zagrljaj, gostujući igrači su klonuli glavom, a jedan od njih je iz očaja ispucao loptu izvan terena, kao što to čini ekipa koja je upravo primila gol. No problem je bio što su jedine dvije osobe na stadionu koje loptu nisu vidjeli u golu i koje nisu znale zašto crveno-žuti slave bile sudija i pomoćni sudija.

Dok su domaći slavili gol, sudije su se samo pogledavali da bi nakon nekoliko sekundi vijećanja dosudili ubacivanje sa strane za Partik Distl. Zašto? Zato što su zaključili da gola nije bilo, a budući da je protivnički igrač ispucao loptu izvan terena, aut je bio jedina njima logična odluka.

Na sreću po igrače Partika, nepravedno nepriznat gol ih na kraju nije koštao jer su do sva tri boda ipak došli golom u 50. minutu.

Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md