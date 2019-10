Loše vijesti za BiH: Finska nikad bliže prvom Euru

U prvoj utakmici 8. kola grupe J kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine fudblaska reprezentacija Finske savladala je selekciju Jeremenije sa 3:0. Finci su ovim trijumfom u Turkuu napravili veliki korak ka istorijskom plasmanu na Euro.

Ovaj rezultat ne ide na ruku BiH koja uz utakmicu manje sada ima pet bodova manje u odnosu na Finsku, koja do kraja igra još protiv Lihtenštajna i Grčke. U prevodu to znači da će BiH do kraja morati ostvariti sve tri pobjede, te se onda u zadnjem kolu nadati kiksu Finske u Atini protiv Grčke.

Nakon izjednačene igre u prvom dijelu, domaći su iz prve prilike poveli. Nakon kornera veliku grešku odbane Jermena kaznio je Fredrik Jensen. Od tog trenutka domaća selekcija bila je bolji rival na terenu.

U drugom dijelu sve dileme oko pobjednika riješio je najbolji finski fudbaler Temu Puki koji je u 61. minuti pogodio za 2:0, da bi u 88. minuti postavio konačnih 3:0.

Večeras se u okviru iste grupe sastaju Grčka – BiH i Lihtenštajn – Italija.

Poredak