Lovren: Nadam se da će Liverpul ove sezone ostati neporažen u Premier ligi

Dejan Lovren, defanzivac Liverpula i reprezentacije Hrvatske izrazio je nadu da će njegov klub ove sezone ostati neporažen u Premier ligi Engleske.

“Redsi“ su nakon 17 odigranih kola jedini neporaženi tim u Premier ligi i drže vrh tabele sa 45 bodova, jednim više od drugoplasiranog aktuelnog šampiona Mančester Sitija.

Lovren se nada da će Liverpul ove uraditi ono što je uspio Arsenal u sezoni 2003/04, kada je bio nepobjediv.

“Nadam se da možemo ostati nepobjedivi ove sezone. Naravno da je to veliki izazov, ali to je ono što želimo, jer znamo da to možemo uraditi“, istakao je Lovren za britanske medije.

Hrvatski fudbaler smatra da je u Premier ligi podjednako važna svaka utakmica do kraja sezone, a ne samo dueli sa Mančester Sitijm i Arsenalom koji ih uskoro očekuju.

“Nisam siguran da Siti ima bilo kakvu slabost. Prošle godine su bili šampiona sa 19 bodova više od drugoplasiranog. Znaju kako do uspjeha, čak i kada gube, a prošle sezone su izgubili jednu ili dvije utakmice. To ne mora ništa značiti. I pred nama i pred njima je još dosta utakmica. Biće to neizvjesna trka, a tu nije samo City, i Tottenham je svega nekoliko bodova od nas. Ne možete sjediti i reći imamo prednost. Stvari ne funkcionišu tako. Svaka utakmica za nas je kao finale“, zaključio je Lovren.

Liverpul u petak u 18. kolu Premier lige čeka teško gostovanje kod Volverhamptona, jednog od rijetkih timova koji ove sezone nije izgubio od Mančester Sitija. Pred svojim navijačima odigrao je 1:1. “Građani“, pak, imaju nešto lakši posao, jer u subotu dočekuju Kristal Palas.