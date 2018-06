Lovren i ekipa slavili pobjedu uz Tompsonovu pjesmu

Fudbaleri Hrvatske proslavili su pobjedu nad Argentinom i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva uz nacionalističku pjesmu Marka Perkovića Tompsona.

Hrvati su Argentinu u drugom kolu Grupe D pobijedili sa 3:0 pa sada imaju šest bodova iz dvije utakmice i obezbijedili su prolaz dalje.

Pobjedu su proslavili stihovima Tompsonove pjesme "Bojna čavoglave".

"Korak naprijed, puška gotovs i uz pjesmu svi, za dom braćo, za slobodu borimo se mi... Čujte srpski dobrovoljci, bando, četnici, stići će vas naša ruka i u Srbiji", jeste dio teksta pjesme koju su pjevali igrači.

Takođe, hrvatski mediji pišu da je tokom intoniranja himne u centru Zagreba nekolicina ljudi podigla ruku i nacističkim pozdravom odslušala himnu.

Pjesma "Bojna čavoglave" je prvi put emitovana na Radio Splitu krajem decembra 1991. godine.

Dejan Lovren is loving life in the Croatia changing room after that win over Argentina #WorldCup pic.twitter.com/aZ3A9e5ZoZ