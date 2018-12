Ludak ne odustaje, potpisao za 28. klub u karijeri

Bivši urugvajski reprezentativac Sebastijan Abreu, poznatiji pod nadimkom El Loco (Ludak), danas je potpisao za svoj 28. klub u karijeri.

Nevjerovatni Abreu je u 42. godini potpisao za brazilskog četveroligaša Rio Branko, a slavni Urugvajac upisan je u Ginisovu knjigu rekorda kao igrač koji je promijenio najviše klubova u karijeri.

U Ginisa se El Loco upisao još kad je potpisao za 26. klub u karijeri, a sad je samo učvrstio svoju poziciju i zadržao titulu fudbalera koji je igrao za najviše klubova u istoriji fudbala. 28 klubova u 11 različitih zemalja.

Abreu je najveći dio karijere proveo igrajući u Južnoj Americi, ali bio je i u Evropi gdje je igrao za Deportivo La Korunju, Aris, Beitar Jerusalim i Real Socijedad.

Abreu je za Urugvaj odigrao 70 utakmica i postigao 26 golova, a najviše je ustao upamćen kad je u četvrtfinalu SP 2010. protiv Gane izveo odlučujući penal panenkom.

Sebastián Abreu sets new Guinness World Record for most professional clubs as 'El Loco' joins his 26th club Audax Italiano. pic.twitter.com/rUR7roEWVT