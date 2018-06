Lude priče navijača iz Rusije: Peruanac se udebljao 24 kg, Meksikanca ismijava cijela zemlja

Navijači su na sve moguće načine pokušavali doći do sjevera Evrope ne bi li bodrili reprezentaciju. Dizali su se krediti, davali otkazi i iznajmljivali kamperi kako bi se otišlo na Svjetsko prvenstvo.

Posebna priča su Peruanci, koji nastup svoje reprezentacije na SP-u čekaju od 1982. godine. Za uzvratnu utakmicu interkontinentalnih kvalifikacija u Limi podnijeli su 670.000 zahtjeva za ulaznice, iako je stadion mogao primiti tek njih 50.000.

Ali, kad su prošli Novi Zeland i dočepali se SP-a, nije bilo tih prepreka koje Peruanci nisu mogli svladati.

Iako je savez dobio samo 43.000 ulaznica, u Rusiju je doputovalo 80.000 Peruanaca koji su u Saranjsku prije utakmice s Danskom napravili fantastičnu atmosferu.

Mnogi od njih putovali su i 64 sata jer su to bili najjeftiniji letovi, a u Peruu je zabilježen i porast otkaza jer su ljudi i na taj način pokušali skupiti novac za put. Naime, praksa u Peruu je da se od države dobije otpremnina ako napustiš posao koji si radio duži niz godina.

Ipak, najveći hit je navijač Miguel F. (24) iz te Južnoameričke zemlje koji se zdebljao 24 kilograma kako bi došao do ulaznica za utakmice.

"Nisam uspio kupiti ulaznice, a obećao sam si da ću ići u Rusiju. Fudbal je moj život, a reprezentacija mi je sve. Morao sam se nekako dokopati prvenstva", rekao je Miguel za novine Clarin.

Jedine karte koje su ostale u prodaji bile su one za osobe s posebnim potrebama.

"Čitao sam zahtjeve. Moraš biti u kolicima, to nije dolazilo u obzir. Drugi uslov bio je neki ženski problem, koji očito nemam, a treći pretilost. Da biste mogli aplicirati za ulaznice morate imati indeks tjelesne mase veći od 34. Ja sam bio na 30 i izračunao sam da se moram udebljati 24 kilograma. Nije bilo druge", objasnio je Miguel kojemu je plan na kraju i uspio jer je dobio karte.

"Dok sam se debljao, plivao sam svaki dan dva kilometra da me ne ubije tako naglo povećana kilaža, a i mama se jako brinula. Na sreću, dobro je ispalo", dodao je Peruanac.

Za njegovim primjerom poveo se i jedan prijatelj koji je takođe ostao bez ulaznica u prvom krugu. Ipak, u drugom ih je uspio kupiti, ali je već imao rezervni plan.

"Najozbiljnije si je želio slomiti nogu kako bi i on mogao dobiti karte kao i ja, ali ipak nije bilo potrebe", rekao je Miguel.

Njegov sunarodnjak Angel Carranea (36) iz Lime takođe ni pod koju cijenu nije želio propustiti bodriti Peru na SP-u.

"A šta da radim? Prodao sam Ford Mustang GT kako bih došao u Rusiju. Nikad si ne bih oprostio da nisam otišao na Svjetsko prvenstvo jer Bog zna kad ćemo se opet plasirati. Sa mnom je prijatelj s velikom srčanom manom. Prije svake utakmice pije lijekove jer postoji opasnost da mu srce stane zbog emocija. Ali, nije ga briga", rekao je Carranea.

Ništa luđi nisu ni Meksikanci. Prije četiri godine na SP-u u Brazilu, šestorica prijatelja iz grada Duranga dogovrili su se da će na Svjetsko prvenstvo u Rusiju putovati zajedno. Autobusom.

Četiri godine su štedjeli novac, u međuvremenu kupili polovni, stari školski autobus i obojali ga u meksičke boje. Plan je bio da se u mjesec i po dovezu do Rusije, a onda je jedan od njih, Javier, nekoliko dana prije puta rekao da ne može ići jer ga žena ne pušta.

Ali, iako je Javier neoprostivo izdao svoje prijatelje, dečki su ga ipak poveli na put. U bus su ukrcali kartonsku Javierovu verziju u prirodnoj veličini s natpisom "Žena me nije pustila", ali nisu očekivali da će kartonski Javier postati takav hit. Njihova priča je na svim meksičkim i stranim portalima.

