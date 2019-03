Ludi fudbalski vikend od Beograda do Londona

​Ljubitelje fudbala ovog vikenda očekuje pregršt velikih derbija od Beograda, Rima, Madrida pa sve do Londona.

Subotnji derbi dan u 13.30 otvara okršaj dvije ekipe iz sjevernog Londona, jer Totenhnem na "Vembliju" dočekuje Arsenal. Domaćin je u lošoj formi, zbog dva vezana poraza u posljednja dva okršaja (Čelsi i Barnli) je osam bodova u zaostatku za drugoplasiranim Mančester Sitijem, ali mjesto koje vodi u Ligu šampiona zasad nije ugroženo. Sa druge strane, četvrtoplasirani Arsenal nema više prava na kiks, jer mu Mančester junajted diše za vratom, a sigurno se ni šestoplasirani neće zadovoljiti mjestom koje vodi u kvalifkacije za Ligu Evrope.

Od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" počinje 159. vječiti derbi Crvene zvezde i Partizana. Biće ovo s jedne strane duel najbolje ekipe ove sezone i sa druge jednog od najvećih razočaranja u Superligi, jer pogled na tabelu to pokazuje. Lider Zvezda je odigrala 23 meča i 21 dobila, dok je dva puta remizirala. Trećeplasirani Partizan ima čak sedam pobjeda manje, samo jednom je poražen, ali je osam puta igrao neriješeno. Sve ovo govori da su "crveno-bijeli" favoriti, ali za sudar vječitih, baš kao i za Novogodišnju turneju "Četiri skakaonice", važi ona stara floskula, koja kaže da u derbiju nema favorita. Prošli okršaj beogradskih klubova završen je 1:1, a kladionice kažu da će ovaj put domaćin slaviti. Zvezda je 63 puta slavila, Partizan 46, a 43 meča su odigrana bez pobjednika.

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Vujadin Savić kaže da sanja scenario po kojem bi prvi gol postigao protiv komšija.

"Radimo punom parom kako bismo nastavili uspešan niz u prvenstvu. Znamo koliku važnost nosi sa sobom večiti derbi i daćemo sve od sebe da donesemo radost našim navijačima. Pobeda u večitom derbiju bila bi veliki korak ka našem krajnjem cilju - tituli", rekao je Savić.

"Crno-bijeli" imaju 15 bodova manje od Zvezde i pobjeda nad najljućim rivalom bi im bila vjetar u leđa da do kraja regularnog dijela Superlige pokušaju da smanje zaostatak.

"Naš pristup svakoj utakmici je takav da želimo da damo maksimum i nastavimo sa dobrim partijama kojima smo otpočeli ovu polusezonu. Nema nikakve euforije", kazao je Mark Valijente, defanzivac Partizana, i dodao da je srpski derbi srčaniji nego onaj Barselone i Reala, ali da se duel Katalonaca i Madriđana prati širom svijeta.

Vrlo brzo po zavšetku derbija u Beograd kreće onaj u Rimu. U 20.30 u 26. kolu Serije A Lacio čeka Romu. Lacio se bori za Ligu Evrope, dok s druge strane "vučica" ima mjesto koje vodi u drugorangirano evropsko klupsko takmičenje, ali bh. reprezentativac Edin Džeko i njegovi saigrači žele ipak u Ligu šampiona. Petnaest minuta kasnije kreće novi el klasiko, ovaj put u okviru 26. kola španske La Lige. Barselona je u srijedu u revanš meču Kupa kralja deklasirala (3:0) ljutog rivala, tako da će kod Madriđana motiva za revanš biti napretek. "Barsa" je lider španskog šampionata, ima sedam bodova više od Atletika i devet od Reala, ali sigurno neće propustiti priliku da još zabode nož u srce ljutog rivala.

Međutim, tu nije kraj, jer 24. kolo portugalske Primeire donosi okršaj prvog i drugog sastava ove sezone, koji bi mogao i odlučiti ko će biti šampion. Porto i Benfika (21 čas) su ove sezone klasa za sebe u nacionalnom šamionatu, a na tabeli ih dijeli samo jedan bod. Porto je prvi i nije poražen od 7. oktobra, a gosti su u seriji od osam pobjeda.

Ni drugog dana vikenda nema odmora, jer od 17.15 donosi meč Evertona i Liverpula na "Gudison parku". "Redsi" imaju samo bod više od Mančester Sitija, a do kraja je još 10 utakmica. Sa Ostrva se potom selimo u Italiju i to u uzavreli Napulj, gdje Napoli dočekuje lidera Juventus. Šanse da drugoplasirani domaćin do kraja šampionata stigne lidera su jako mršave (Juventus 69 bodova, Napoli 56), ali poraziti skupu ekipu, u kojoj igra jedan od najboljih igrača svijeta Kristijano Ronaldo, sasvim je dovoljan motiv za bilo koji tim, a kamoli za vatrene Napolitance.

Utakmice

Totenhem - Arsenal (subota, 13.30)

Crvena zvezda - Partizan (subota, 18)

Lacio - Roma (subota, 20.30)

Real Madrid - Barselona (subota 20.45)

Porto - Benfika (subota, 21)

Everton - Liverpul (nedjelja, 13.30)

Napoli - Juventus (nedjelja, 20.30)