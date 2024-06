Ludnica pred finale: London obojen u žuto radi Borusije (VIDEO)

Finale Lige šampiona igra se večeras od 21 sat, a ulice Londona u blizini ''Vemblija'' uveliko su pune navijača, koji su došli bodriti svoje klubove.

Posebno je veliki broj navijača koji je stigao iz Njemačke kako bi podržali Borusiju Dortmund.

Fudbaleri Borusije će protiv Real Madrida igrati za najvažniji trofej u klupskom fudbalu, a "Kraljevski klub" važi za velikog favorita, međutim ne bi to bilo prvi put da David sruši Golijata.

Navijači "Milionera" se već nekoliko dana nalaze u Londonu, a od jutros su preplavili ulice ovog grada. Pogotovo ih ima u navijačkoj zoni za Dortmundove fanove.

Ulicama oko ''Vemblija'' preovladava žuta boja, a ostaje da se vidi hoće li izabranici Edina Terzića uspjeti napraviti čudo i osvojiti Ligu šampiona, što bi bio drugi trofej u istoriji ovog kluba kada je u pitanju najelitnije fudbalsko takmičenje u Evropi.

The Dortmund fans are here#UCLfinal #BVBRMA pic.twitter.com/qeoi4kTvv4