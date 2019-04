Ludnica u Argentini: Na proslavu titule donio djedovu lobanju

Rasing iz Avelanede, grada kojeg od Buenos Airesa dijeli tek nekoliko mostova preko rijeke Riačuelo, osvojio je naslov prvaka Argentine.

Navijači preporođenog velikana burno su proslavili titulu kluba koji je dio velike fubdalske petorke u toj zemlji, ali koji je najuspješniji bio još 60-ih godina prošlog milenijuma.

Od tada je pao, a zatim i propao 1998. kada je bankrotirao. Zato su Rasingov 18. naslov njegovi navijači slavili kao da je prvi. Do njega su došli nakon remija 1:1 protiv Tigrea. Pomogao im je i rezultat konkurenta Defense, koja je remizirala (1:1) protiv Santa Fea. Boka je ostala na trećem mjestu, River je četvrti.

True passion in Matias Zaracho after winning the Argentina Primer Division with Racing pic.twitter.com/UWiRffqoc0