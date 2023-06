Luis Suarez primoran da završi karijeru?

Urugvajski napadač Luis Suarez mogao bi uskoro da završi karijeru i to ne svojom voljom.

Brazilski mediji otkrili su da će Luis Suarez uskoro održati sastanak sa upravom Gremija zbog svojih učestalih problema sa koljenom.

Urugvajac igra sa konstatnim bolovima, povredu koljena nikako ne može da sanira i brazilski mediji pišu da bi uskoro, ako ne bude bilo rješenja, mogao da okonča karijeru.

Suarez ima ugovor sa Gremijom do juna 2024. godine, spekulisalo se da bi mogao kod Lionela Mesija u Inter Majami, ali sada je to malo vjerovatno.

Suarez je svoje najbolje igračke dane proveo u Liverpulu i posebno u Barseloni od 2014. do 2020. godine kada je osvojio sve moguće trofeje i bio "Zlatna kopačka" Evrope. Kada su mu predviđali kraj, on je poveo Atletiko Madrid do šampionske titule u sezoni 2020/21, a poslije druge sezone u Madridu otišao je u svoj Nasional, odakle je prešao u Gremio.

Ponikao je upravo u Nasionalu iz kojeg je 2006. kao 19-godišnjak otišao u Groningen, a potom je eksplodirao u dresu Ajaksa od 2007. do 2011. pošto je na 159 utakmica dao 111 golova.

Postao je potom i važan šraf Liverpula sa 82 gola na 133 utakmice, ali nažalost nije uspio da osvoji Premijer ligu pa je prešao u Barselonu. Ostalo je istorija, četiri titule u La Ligi i Kupu kralja, Liga šampiona, prenose "Sportske".