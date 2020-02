Luka Jović konačno dao gol za Real

Luka Jović konačno je prekinuo post i pogodio za Real Madrid.

Jović je bio strijelac u pobjedi kraljevskog kluba na gostovanju Osasuni 4:1 kada je iz voleja u 92. minutu matirao golmana Ereru.

Joviću su za drugi gol u dresu Real Madrida bila potrebna samo četiri minuta, koliko je proveo na terenu kada je zamijenio Karima Benzemu.

(B92.net)

Jović finally scores his second goal in La Liga. Let's hope this is the turning point and a confidence booster for him. Need him to pitch in more often now being at the business end of the season, more so with Benzema misfiring. Grande Luka!pic.twitter.com/eeZHIqp9Wx