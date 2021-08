Lukaku novi kralj transfera

Nakon što je zvanično postao novi-stari fudbaler Čelsija, Romelu Lukaku postao je najskuplji igrač u istoriji računajući sve prelaske, odnosno novčani iznos koji su klubovi platili za njegovo dovođenje.

Čelsi je u transferu 115 miliona evra vratio Belgijanca na "Stemford Bridž" poslije 10 godina. Ovom cifrom dolazimo do toga da su klubovi za koje je igrao u karijeri za njegove usluge izdvojili 327,5 miliona evra, što je najviše do sada od svih drugih transfera fudbalera. On je sa prvog mjesta skinuo Nejmara (310,2). Podsjetimo, Brazilac se iz Santosa preselio u Barselonu, a kasnije u Pari Sen Žermen uz rekordan transfer od 222 miliona evra.

No Lukaku je premašio te brojke. Robusni napadač je karijeru započeo u Anderlehtu prije nego što je 2011. godine potpisao za Čelsi za nekih petnaestak miliona evra. Nakon tri godine i 15 utakmica bez golova uslijedile su pozajmice u Vest Brom i Everton, koji ga je 2014. godine kupio za 35 miliona. Tamo se pokazao kao rasan strijelac, postigao je 87 pogodaka, što ga je preporučilo Mančester junajtedu, koji ga je 2017. godine u megatransferu platio 85 miliona evra. Na "Old Trafordu" je u 96 utakmica postigao 42 pogotka i može se reći da se nije baš uklopio u stil igre "crvenih đavola". Sve to je dovelo do novog spektakularnog transfera. Prije dvije godine Inter je za njegove usluge iskeširao oko 80 miliona evra. Na "Meaci" je Belgijanac eksplodirao, u prvoj sezoni postigao je 34 gola, a u drugoj, u kojoj je sa Interom osvojio titulu prvaka Italije - 24. To je uvjerilo "plavce" iz Londona da ga ponovo vrate na Stemford Bridž.

Iza Lukakua i pomenutog Nejmara nalazi se Kristijano Ronaldo (230 miliona evra), Alvaro Morata (189) i Anhel di Maria (179).

Astronomska sedmična primanja

Kako prenose mediji, Romelu Lukaku će biti daleko najplaćeniji igrač "plavaca". Dosad je to bio N'Golo Kante sa zaradom od 340.000 evra sedmično, a nagađa se da će primanja Belgijanaca biti između 380.000 i 530.000 evra sedmično, ovisno o bonusima. To ga svrstava i na vrh najbolje plaćenih zvijezda Premijeršipa. Recimo, Kevin de Brujne iz Sitija sedmično zaradi 453.000, a njegov novi saigrač Džek Griliš 447.000 evra.