Lukas u Bajernu za 80.000.000 evra

Fudbaler Atletiko Madrida Lukas Ernandez od ljeta 2019. godine prelazi u minhenski Bajern, saopštio je njemački klub.

Lijevi bek "jorgandžija" potpisaće petogodišnji ugovor sa Bajernom, a transfer je vrijedan 80 miliona evra.

"Veoma sam srećan što je Lukas Ernandez potpisao ugovor. On je jedan od najboljih defanzivaca i šampion svijeta", rekao je sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić i dodao:

"Lukas može da igra na obe pozicije, i na centralnom i na lijevom beku. On će nastaviti našu tradiciju dovođenja francuskih igrača i dodatno je pojačati tim".

Javnosti se obratio i sâm Ernandez.

"Danas je važan dan za moju karijeru. Bajern je jedan od najboljih klubova na svijetu i ponosan sam što ću se boriti za titule u ovom klubu", rekao je on.

Lukas Ernandez je dijete Atletika i za prvi tim je odigrao 110 utakmica.

