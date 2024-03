Lukić: Veliki korak ka tituli, ali nema opuštanja

Veliki korak ka tituli, ali nema opuštanja, poručio je nakon pobjede u 22. kolu WWin lige Bosne i Hercegovine Goran Lukić, predsjednik Fudbalskog kluba Borac.

Banjalučani su u Mostaru savladali Zrinjski sa 1:0, a Goran Lukić, je uputio čestitke igračima i stručnom štabu na svemu onome što su prikazali na stadionu „Pod Bijelim brijegom“.

„Želim da čestitam igračima i stručnom štabu na velikoj pobjedi u Mostaru. U okršaju sa direktnim rivalom u borbi za titulu, na terenu na kojem nikada do sada nismo ostvarili pobjedu, odigrali smo jednu od najboljih utakmica ove sezone i smatram da smo zasluženo stigli do trijumfa. Igrači su još jednom pokazali da imaju pobjednički mentalitet i da igraju srcem za naš klub. Napravili smo veliki korak ka osvajanju titule, ali nas bodovna prednost neće opustiti. Očekujem još bolja naša izdanja na terenu, a već u srijedu nas čeka novi ispit. Naš cilj je „dupla kruna“ i to ne krijemo“, poručio je Lukić.

