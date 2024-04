Lunin dobio savjet na koju će stranu Kovačić pucati: Pogledajte reakciju Modrića (VIDEO)

Real Madrid je nakon jedanaesteraca u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona izbacio branioca naslova Mančester Sitija.

Nakon 3:3 u Madridu i 1:1 u Mančesteru ekipu su poslije produžetaka pucali penale.

Luka Modrić nije bio precizan za Real u prvoj seriji, dok svoje pokušaje za Siti nisu realizovali Bernardo Silva u drugoj i Mateo Kovačić u trećoj, piše Index.hr.

Junaka Realove pobjede je njihov golman se Andrij Lunin, koji je u utakmici odbranio šest udaraca Sitijevih igrača iz svog šesnaesterca, a onda i dva spomenuta s bijele tačke.

Nakon susreta je izjavio da Real vježba jedanaesterce i da mu je "Luka Modrić pomogao savjetima" te da je "znao kamo će Kovačić pucati". Pomogao mu je i Antonio Rudiger.

Zanimljiv trenutak uhvatile su kamere baš kod Luninove odbrane Kovačićevog udarca. Prije no što će se hrvatski veznjak zaletjeti prema lopti, Realovi igrači na centru igrališta očekivali su njegov udarac. Rudiger je stajao zagrljen s Lukom Modrićem. Prije Kovačićevog udarca pokazao je Luninu na koju stranu da se baci kod pokušaja Sitijevog hrvatskog veznjaka.

Lunin je savjet poslušao i nakon Silvinog obranio i Kovačićev udarac. U tom se trenutku Modrić okrenuo prema Rudigeru, prijateljski ga udario i stisnuo šaku. Rudiger i Kovačić godinama su dijelili svlačionicu Čelzija.

Rudiger showing Lunin which direction Kovacic will send the kick. They played together at Chelsea #ManchesterCityRealMadrid | Bellingham | Kepa | Musiala pic.twitter.com/2RE0NncMgR