Magija Kolarova za pobjedu Srbije protiv Kostarike

Fudbaleri Srbije pobijedili su Kostariku 1:0 (0:0), u prvom meču Grupe E na Svjetskom prvenstvu u Rusiji!

Meč na Kosmos Areni u Samari riješio je kapiten Aleksandar Kolarov fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 56. minutu susreta.

"Orlovi" su bili bolji rival tokom većeg dijela meča, potpuno kontrolisali ritam igre do vođstva, nakon čega su svjesno prepustili inicijativu rivalu.

Od starta meča tim Mladena Krstajića je igrao disciplinovano, organizovano, povezano, timski i često je prijetio golu Kostarike.

U 56. minuti Aleksandar Kolarov iz slobodnog udarca doveo Srbiju u vođstvo.

GOAL #CRC 0 #SRB 1: Aleksandar Kolarov's puts away a free-kick from 25 yards out. What an absolute wand of a left foot he's got! Gorgeous! pic.twitter.com/PEMWaCA8BL