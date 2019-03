Majka Emilijana Sale: Tuga će zauvijek ostati s nama

Majka tragično nastradalog preminulog argentinskog fudbalera Emilijana Sale, Mercedes Tafarel, još uvijek ne zna pravi razlog nesreće u kojoj je poginuo njen sin, a ona je istakla da vjeruje u pravdu i da će se na kraju otkriti pravi uzroci ove tragične nesreće.

Sala je u januarskom prelaznom roku napustio Nant i potpisao je za Kardif, a kada je krenuo iz Francuske za Vels, avion kojim je letio nestao je sa radara iznad Engleskog kanala.

Na početku je bilo puno problema u pronalasku aviona, ali zahvaljujući brojnim svjetskim zvijezdama, prije svega Kilijanu Mbapeu, plaćena je privatna potraga koja je pronašla avion i u njemu truplo preminulog Emilijana Sale.

"Još uvijek čekamo i pokušavamo shvatiti kada i zašto se to dogodilo. Da li je kriv aerodrom, pilot ili posrednik koji je dogovorio let iz Nanta u Kardif? Tražimo pravdu jer želimo da znamo istinu, želimo znati da li je bilo nemara i da li je i kako neko pogriješio? Ako jeste, onda je pošteno da odgovara za to. Jako sam ljuta, tuga će ostati s nama do kraja života", istakla je majka ovog bivšeg igrača Nanta.

Mercedes Tafarel kaže da vjeruje u pravdu i da bi se do kraja 2019. godine trebali znati pravi razlozi smrti njenog sina.

"Istraga još uvijek traje, a prema nekim najavama do kraja ove godine bi trebalo da znamo šta se tačno dogodilo. Ima toliko pitanja na koja jednostavno ne možemo dati odgovor jer ga ni mi ne znamo, ali vjerujemo u pravdu. Moramo, ništa nam drugo ne preostaje", istakla je Mercedes.

Za kraj, ona je dobila pitanje o sporu između Nanta i Kardifa u vezi s isplatom obeštećenja transfera te je istakla da će klub iz Premijeršipa morati platiti dogovorenu sumu.

"Svi su vidjeli da je Emilijano potpisao ugovor, uradio je to ispred novinara. Kardif mora da plati Nantu obeštećenje, znamo da se i oni bave istragom, ali moraju ispoštovati svoju riječ", rekla je za kraj majka tragično nastradalog fudbalera.

Tijelo pilota Dejvida Ibotsona koji je bio sa Salom u avionu još uvijek nije pronađeno.

