Majka štrajkuje u crkvi zbog sinovog poljupca (VIDEO)

Majka šefa Španskog fudbalskog saveza, Luisa Rubialesa započela je štrajk glađu u crkvi u ponedjeljak protestujući protiv, kako je nazvala, "nehumanog postupanja" prema njenom sinu jer je zgrabio i poljubio igračicu Jeni Hermoso, rekao je njegov rođak.

Rubialesa, koji je predsjednik Kraljevskog španskog fudbalskog saveza (RFEF), FIFA je u subotu suspendovala nakon što je poljubio Hermosovu u usta tokom ceremonije dodjele nagrada nakon pobjede Španije na Svjetskom prvenstvu za žene u Sidneju 20. avgusta. Hermoso kaže da nije htjela biti poljubljena.

Šef je odbio podnijeti ostavku iako je stvar postala nacionalna svađa oko mačo ponašanja, prava žena i seksualnog zlostavljanja.

RFEF, koji je branio Rubialesa, sazvao je hitan sastanak u ponedjeljak kako bi se procijenila situacija.

Ministarka rada Jolanda Diaz takođe se u ponedjeljak sastala s predstavnicima sindikata fudbalerki FUTPRO, koji zastupa Hermosovu, i Udruženja španskih fudbalera.

"Ono što je doživjela fudbalerka Jeni Hermoso nikada se nije smjelo dogoditi", rekla je Diaz u video izjavi prije sastanka.

Rubialesova sestrična, Vanesa Ruiz, rekla je novinarima da porodica pati i suočava se s uznemiravanjem zbog, kako je opisala, "nepravednih" preuranjenih presuda.

"Želimo da nas se ostavi na miru i da pravda prevlada... Jeni, želimo da kažeš istinu." rekla je Ruizova.

Rekla je da je njegova majka Angeles Bejar štrajkovala glađu i da ne želi napustiti crkvu Divina Pastora u Rubialesovom rodnom gradu u Motrilu, na jugu Španije, prenosi "SundayWorld".

Spain prosecutors have opened a preliminary sex abuse investigation into Spanish FA president Luis Rubiales. Here is another video footage where you can clearly see its him who jumps into Jenni Hermoso, and not the other way around as he stated.pic.twitter.com/dEzlJtBWC5