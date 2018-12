Makedonski trećeligaš ponudio posao Murinju

Žoze Murinjo posljednja dva dana glavna je tema svjetskih medija. Portugalac je dobio otkaz na klupi Mančester Junajteda, a istog dana počele su špekulacije o njegovom povratku u Real Madrid.

"El Pais" je objavio vijest kako bi "Gospodin Specijalni" na ljeto ponovo mogao sjesti na klupu Kraljeva, jer je želja predsjednika Florentina Pereza.

Istina iz madridskog kluba još se nisu zvanično oglasili, a Murinjo je već dobio prvu ponudu za posao.

Jednom od najboljih svjetskih stručnjaka posao je ponudio makedonski trećeligaš Osogova.

"Žoze Murinjo, dođi kod nas. Nemaš šta da izgubiš. Naravno da smo mi šampioni, a barem možeš naučiti makedonski jezik", napisali su iz makedonskog kluba na Twitteru.

Uz objavu su dodali hashtagove TheSpecialOne i Osogovo, a označena je i stranica Football Leaks, prenosi "Faktor.ba".

Naravno, izgledi da Murinjo dođe u Osogovo ravni su nuli, ali je makedonski klub bar napravio odličan marketinški potez po kojem će postati poznati u regionu, ali i svijetu.

#JoseMourinho come to us! You have nothing to lose, of course we are champions, at least you will learn Macedonian language! #TheSpecialOne #osogovo #FootballLeaks