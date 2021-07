Maksimović: Imamo se čemu nadati

Uz pristup kakav smo pokazali protiv Kluža u tri poluvremena, imamo se čemu nadati protiv Linfilda, rekao je Marko Maksimović, trener Borca, uoči sutrašnjeg prvog meča drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Aktuelni šampioni M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine danas su s maksimalnim samopouzdanjem doputovali u Sjevernu Irsku na meč protiv favorizovanog protivnika.

"Ništa se neće završiti u Sjevernoj Irskoj - bilo 3:0 za nas ili 3:0 za njih. Dokazali smo da u Banjaluci može svako da padne onom razlikom kakva nama treba", poručio je trener Borca.

Jedna od glavnih uzdanica Banjalučana u napadu svakako je Goran Zakarić. Za Linfild kaže da je taktički i fizički dominantna ekipa.

"Očekujem drugačiju utakmicu od one s Klužom. Irci igraju fudbal ostrvski, ali pred nama su dvije utakmice. Moramo da budemo maksimalno unutra, da probamo da izbacimo prvo poluvrijeme iz Rumunije koje nikako nije bilo dobro, a u revanšu u Banjaluci pokazali smo da možemo", smatra Zakarić.

Borac je u prethodnim mečevima imao probleme s povredama. Naročito golmana, pa su van stroja bili Bojan Pavlović i Nikola Lakić.

"Pavlović nam se priključio i vjerovatno se vraća na gol. Vidjećemo još do utakmice kakva je situacija", rekao je Maksimović i dodao:

"Igramo protiv protivnika koji konstantno igra kvalifikacije za Ligu šampiona. Dominantan je u svom prvenstvu, ima dobre uslove i igra na nacionalnom vrhunskom stadionu. Tipična su ostrvska ekipa koja dobro igra u tranziciji, fizički su mnogo jaki, ali mislim da u ovom dvomeču imamo se čemu nadati. Mislim da smo individualno kvalitetnija ekipa, ali ako budemo ispod našeg nivoa zalaganja i borbenosti, biće nam mnogo teško."

Marko Jovanović nije igrao protiv Željezničara. Maksimović ga je odmarao za evropski meč. Takođe, kapiten Stojan Vranješ imao je nezgodnu povredu, pukla mu je arkada u duelu sa Željezničarom, ali trebalo bi da zaigra u Sjevernoj Irskoj.

"Želja je da čuvamo loptu što više, ali moja filozofija je takva da, ako iz jednog kontakta možemo doći do gola, neka to bude tako. Ne treba mnogo da se trkamo s protivnikom, oni su tu u prednosti jer je stil fudbala takav. Drago mi je što u ove dvije utakmice igramo na top stadionima i to je ogromno iskustvo za nas. Sve smo to zaslužili i vjerujem da ćemo za sedam-osam dana imati razloga za slavlje u Banjaluci", naglasio je Maksimović.

Utakmica Linfild - Borac igra se sztra sa početkom u 20.45. Takođe sutra od 20.30 na "Grbavici" utakmicu protiv grčkog AEK-a igra Velež. Za prošlu evropsku utakmicu Veleža bilo je odobreno 5.000 navijača, a Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo sada je odobrilo prisustvo 7.000 gledalaca.