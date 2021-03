Maksimović: Nema opuštanja

Iako je današnji žrijeb polufinala Kupa BiH bio naklonjen fudbalerima Borca, trener Marko Maksimović poziva na maksimalnu ozbiljnost. Tim prije jer niželigaš iako nema dovoljno kvaliteta i iskustva na "Gradski stadion" stiže potpuno rasterećeno, ali i motivisan da napravi dodatni iskorak.

"Definitivno, ako ćemo pričati onako kako jeste činjenica je da smo dobili najlakšeg protivnika. Sa druge strane Klis je ekipa koja je čini mi se u dvije-tri godine dva puta daleko dogurala u Kupu. Prvo četvrtfinale, pa sad polufinale. To govori o entuzijazmu ljudi iz Buturović polja. Imaju dosta simpatizera, ali definitivno mi ne bježimo od uloge favorita. Dobro ćemo ih analizirazi i pripremiti se do te utakmice, prije koje imamo još dvije utakmice u Premijer ligi BiH", rekao je Marko Maksimović, šef stručnog štaba Borca.

U polufinalu na rasporedu su po dvije utakmice. Prva je u Banjaluci 7. aprila. Revanš je planirani 21. aprila.

"Naši ciljevi u Kupu BiH, koga god da smo dobili, su da idemo do kraja. To smo rekli i pred Široki Brijeg, to kažemo i sada pred Klis. Poštujemo ih i definitivno se nećemo opuštati zato što smo dobili lakšeg rivala. Ne mislimo da će nam se nešto samo ostvariti. Igramo dvije utakmice i mi u dvije utakmice ne smijemo sebi dozvoliti ni jedno poluvrijeme luksuza i opuštanja. Kup je specifično takmičenje, ali mi imamo obavezu dužnost i kvalitet da budemo bolji na terenu", istakao je Maksimović.