Maksimović: Treba nam pomoć publike

Pred fudbalerima Borca sutra naveče u Banjaluci je revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kluža.

Prvi meč pripao je Rumunima rezultatom 3:1. U redovima crveno-plavih svjesni su kvaliteta Kluža, ali poručuju da se neće unaprijed predati.

"Definitivno ovo je velika utakmica za klub i grad, poslije 10 godina kvalifikacije za Ligu šampiona su u Banjaluci. Vidjeli smo u prvoj utakmici odnos snaga. Ocjena je da prvo poluvrijeme u Rumuniji nismo bili na nivou. Moramo da odigramo bolje nego u Klužu, da budemo energičniji, borbeniji i da vidimo gdje će nas to dovesti. Nije realno da se očekuje da dominiramo, zna se da igramo protiv kvalitetnije ekipe. Moramo da odgramo čvrstu i dobru utakmicu, a da ne razmišljamo o rezultatu iz prvog duela. Imaćemo publiku, ali želim da nas navijači nose svih 90 minuta. Želim da vraćamo domaći teren, da Rumuni osjete pritisak, pa ako budu bolji prvi ja ću da im čestitam, a onda neka ih publika nagradi aplauzom. Volio bih da nama pomaže tokom cijelog meča, igračima Borca je potrebna ta pomoć sa tribina", istakao je trener Marko Maksimović.

Šef struke našeg kluba osim duže vrijeme odsutnog Jove Lukića sutra neće moći računati ni na Bojana Pavlovića, te Dejana Uzelca.

"U odnosu na prvi meč, definitivno će biti nekih rokada, ali u principu, iako ne tražim opravdanje, nama je dosta problema napravilo to neigranje utakmice protiv Olimpije. Nedostatak te utakmice se osjetio u mikrociklusu, jer smo faktički sa jednom utakmicom išli na Kluž, a očekivali smo jak meč protiv Ljubljančana. Bilo je dobrih stvari protiv Kluža, a bilo je i onih koje se ne smiju ponavljati, pokazalo se da su oni ekipa protiv koje se ne smije pogriješiti. Ipak, treba reći ljudima protiv koga igramo, to je ekipa koja ima budžet od 40 miliona evra, znamo da ne igraju pare, ali igramo protiv ljudi koji imaju mjesečne plate od 20 do 40 hiljada evra, to ljudi treba da znaju. Igramo protiv baš takmičarske ekipe, dugo sam ih gledao i analizirao, posmatrao sam i Superkup protiv Krajove, oni se takmiče, šta god da igraju, imam osjećaj da je tako i na treningu. Ipak, ne bi me čudilo da oni dođu sutra ovdje da puste nas i čekaju svoju šansu. Koliko sam vidio, njihov trener je bio zadovoljan i sa 1:0, može se naučiti od njih, kada njihovog trenera pitaju koji im je cilj, on kaže da im nedostaje pet igrača. To je taj krem evropskog fudbala, nisu oni prvi ešalon, ali su rang Crvene zvezde i Dinama sa ovih prostora", rekao je Maksimović.

Utakmica Borac – CFR Kluž igra se sutra na Gradskom stadionu u Banjaluci sa početkom u 20 časova.