Malkočević: Možemo napraviti iskorak

Grupa je teška, ali vjerujem da možemo napraviti iskorak, poručio je Sakib Malkočević, selektor mlade fudbalske kadetske reprezentacije BiH, komentarišući žrijeb grupa za EP u maju u Engleskoj.

U svom trećem uzastopnom nastupu na evropskoj smotri "zmajići" će na putu do eventualnog plasmana u nokaut fazu za protivnike u Grupi C imati vršnjake iz Republike Irske, Danske i Belgije.

"Sigurno je da smo mogli i gore proći, ali svjesni smo da na Evropskom prvenstvu nema lakih protivnika. Vjerovatno smo i mi jedan od timova koje drugi žele da izvuku", kazao je selektor Malkočević i dodao:

"Analiziraćemo svoje protivnike. Dance poznajemo jer smo igrali s njima u elitnom krugu kvalifikacija. Pobijedili smo, ali nas to ne smije zavarati. Bila je to teška utakmica. Irska je bila ubjedljivo prva u svojoj grupi, a Belgijanci su nešto teže ostvarili plasman na Euro. Na prvi pogled ova grupa izgleda lakša od one koju smo imali u elitnoj rundi, ali sigurno nas očekuju zahtjevne utakmice. Vjerujem da se možemo sa svima nositi, pripremićemo se i dati sve od sebe da ove godine na Euru napravimo još jedan iskorak".

Osim bh. nada, od zemalja regiona plasman na završnu smotru najboljih mladih ekipa Evrope izborila je i reprezentacija Srbije. "Orlići" će igrati u Grupa D sa Holandijom, Njemačkom i Španijom. Voljom žrijeba Slovenija je svrstana u Grupu B sa Norveškom, Danskom i Belgijom, dok su u Grupi A domaćin Engleska, Švajcarska, Italija i Izrael. Evropsko prvenstvo biće održano od 4. do 20. maja.