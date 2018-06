Mamić: Budite sigurni da ne prijetim praznom puškom

Budite sigurni da ne prijetim praznom puškom i da imam jaku puno saznanja i o političarima i ljudima u pravosuđu, Državnom odvjetništvu. Ako ne ide zakonski i lijepo, onda ide opet zakonski, ali drugim sredstvima", rekao je ovo Zdravko Mamić, bivši čelnik i sadašnji savjetnik zagrebačkog Dinama.

Nakon što je u Osijeku nepravosnažno osuđen na šest i po godina robije zbog izvlačenje oko 116 miliona kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom budžetu od 12,2 milijuna kuna, u Međugorju Mamić je dao intervju televiziji N1.

"Šokiran sam i konsterniran jer sam očekivao oslobađajuću presudu", kazao je Mamić u te dodao kako smatra da su tokom procesa "nepobitno dokazali da se djelo koje nam se stavlja na teret nije dogodilo".

"Ne mogu glumiti da nisam šokiran", rekao je Mamić, ali i dodao kako mu zbog "saznanja do kojih je došao posljednjih dana" takva presuda nije iznenađenje.

"Za mene je iznenađenje da nisam oslobođen, a svejedno mi je, je li to pet, dvije, 12, 15 ili 20 godina. To mi ništa ne znači jer ja ću istinu dokazati i na kraju ću pobjediti", kazao je Mamić.

Razočaralo ga je sudsko vijeće koje ga je osudilo.

"Zastrašujuće sam na emotivnoj razini razočaran bešćutnošću i drskošću sudskog vijeća, koje zna da mi nismo krivi, a ipak je izreklo takvu presudu", kazao je Mamić te dodao da ne može shvatiti "da postoje takvi ljudi".

"Ostaću u BiH"

"Zanima me što su to ovi koji su ih stiskali imali o njima da ih tako ucjene i izreketare", rekao je Mamić, a na pitanje ko je "stiskao" sudije, Mamić je kazao "oni ljudi koji su bili zainteresovani da do te presude dođe".

Mamić je na konferenciji za medije nakon presude kazao da će njegov odgovor biti "najjače oružje koje je viđeno na našim prostorima".

Na pitanje koje je to najjače oružje, Mamić je odgovorio: "U jednom trenutku ću reći onoliko koliko bude trebalo da svi ti likovi popadaju. Budite sigurni da ne prijetim praznom puškom i da imam jaku puno saznanja i o političarima i ljudima u pravosuđu, Državnom odvjetništvu. Ako ne ide zakonski i lijepo, onda ide opet zakonski, ali drugim sredstvima".

Kazao je da nema 116 miliona kuna koje bi po pravomoćnosti presude morao vratiti.

"Ja taj novac nemam pa ne znam ni otkuda bi ga vratio", rekao je Mamić te dodao kako ni Dinamo, a ni državni budžet nisu oštećeni.

Rekao je da se sve do danas nije moglo govoriti o njegovom bijegu iz Hrvatske jer je tek danas presuđen.

"Kad sam saznao kakva je presuda, sada mirne savjesti kažem da od danas postajem građanin, ono što po papirima jesam, Bosne i Hercegovine", kaže Mamić i dodaje kako će nastaviti živjeti u BiH. Kazao je da se ne boji da će ga BiH izručiti Hrvatskoj.

"Nemojte imati nikakve dvojbe da ću ostati na teritoriju BiH i borit ću se odavde da skinem ljagu sa svoga imena", zaključio je Mamić.

