Mamić: Ne želim Zvezdu protiv sebe, želim Zvezdu pored sebe

Nekadašnji predsjednik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić osvrnuo se na aktuelna dešavanja.

On smatra da će taj klub odbraniti titulu prvaka Hrvatske, a onda i uporedio "modre" s Crvenom zvezdom.

Bio je upitan - ko bi pobijedio, Dinamo ili Zvezda?

"Jasno sam i javno rekao da ne bih želio da Zvezdu izvučemo u Evropi. Ne želim Zvezdu protiv sebe, želim Zvezdu pored sebe. I neka Zvezda napreduje, ja sam njihov navijač i navijač svih klubova s ovih prostora. Utakmica Dinama i Zvezde bila bi neizvjesna, odlučivale bi nijanse", rekao je Mamić

Mamić je govorio i o svojim kritičarima.

"Puno puta sam pokazao da ne gledam svoj interes nego da podmećem svoja široka leđa za interese Dinama. Mene možete gaziti koliko hoćete, ali kad krenete na Dinamo, ja nemam kočnice i uvijek ću reagovati. Sjećam se kad sam za vrijeme rata putovao u inostranstvo, govorio da sam Hrvat. Ljudi nisu imali pojma pa bih rekao da je to bivša Jugoslavija. Znali su za Jugoslaviju, ali su govorili: 'To su idioti, ubijaju se, kolju se'. Ali kad bismo došli do Šukera i Bobana, onda su znali o čemu pričamo", dodao je on.

(B92.net)