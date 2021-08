Mamić: Nisam htio Zvezdu, sada će da ispadne od Dinama

Došao je i dan kada je žreb UEFA u Nionu spojio Zvezdu i Dinamo u plej-ofu za elitu, s tim da prethodno moraju da eliminišu Šerif, odnosno varšavsku Legiju.

Zdravko Mamić, alfa i omega Dinamo Zagreba, govorio je za B92.net poslije žrijeba za Ligu šampiona.

"Moram da budem iskren, zna se moj stav od prošle godine. Nisam htio utakmice sa Zvezdom", rekao je Mamić.

Mamić je uvjeren da Dinamo prolazi Zvezdu...

"Zato što sam uvijek navijao za Zvezdu, a sada jedan mora da ispadne. To će biti Zvezda. Evo brat (Zoran Mamić) me upozorava, rano je govoriti o tome, zec je u šumi, ali... Ako dođe do tog meča, pokazaćemo da smo bolji".

Na pitanje da lismatra da su "modri" favoriti, Mamić, ipak, govori da su šanse podjednake u predvorju Lige šamiona, iako potpuno vjeruje u Dinamo.

"Ne može se reći da je Dinamo favorit, Zvezda posljednjih nekoliko godina bilježi impresivne rezultate. Nema favorita, ali sam siguran da će Dinamo izboriti Ligu šampiona. Htio sam Brondbi ili Malme/Rendžers, ali je ovako ispalo. Sport je čudo".

Prvi potencijalni meč dva velika rivala iz nekada velike SFRJ bi se igrao u Beogradu 17. ili 18. avgusta, a revanš u hrvatskoj prijestonici šest/sedam dana kasnije.

"Drago mi je što je tako. Nema dileme da će 'Marakana' ili Maksimir biti ispunjeni do posljednjeg mjesta. Htio sam Brondbi ili Malme/Rendžers, ali je ovako ispalo. Sport je čudo".

Biće ozbiljan izazov organizovati takav meč zbog svega što nosi. Kakav je viđen samo jednom u susretu Kroacije i Partizana...

"Želim da prođe sve u najboljem redu. Da pokažemo da nismo dviljaci, nego gospoda. Ko god da voli Srbiju i Hrvatsku mora da učini sve da tako nešto bude. Ne znam šta će UEFA da odluči, ima vremena, tu je i pandemija i pitanje je šta će biti. Ako bude dozvoljeno gostovane navijača i u kojem broju", zaključi je Mamić.