Mamić: Od izbjeglica sam napravio milionere, a oni...

Zdravko Mamić, svakako najkontroverzniji hrvatskog fudbala, kivan je jer niko nije našao za shodno da ga spomene kao jednog od ljudi zaslužnih za veliki uspjeh reprezentacije Hrvatske.

Osovinu nacionalnog tima 'Vatrenih' čine momci koje je zastupao nekadašnji predsjednik Dinama iz Zagreba, kako kaže – "izbjeglice koje je načinio milionerima".

"U Dinamu sam 48 godina. Nazivali su me najmoćnijim čovjekom u hrvatskom fudbalu. Valjda i ja imam neke zasluge u uspjehu reprezentacije. Iako vidim da me ne spominju. Međutim, neosporno je da je ovo kulminacija našeg uspjeha kroz baze koje smo napravili. Pa, ja sam djecu poput Modrića, Lovrena, Kovačića i Ćorluke doveo kao izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. To su neosporne činjenice. Vidite, ja sam te momke načinio milionerima. Bio sam im poput očeva. Međutim, niko ništa. Svi nekome zahvaljuju. Mene niko ne spominje. Niko ne spominje ni Šukera ni Mamića. Moram da budem iskren i da kažem – prisutan je strah. Ne smiju da nas hvale jer bi pojedinci onda bili podložni za napade", rekao je Mamić u intervjuu za 'Dnevni Avaz'.



Mamić, koji je poslije izricanja nepravosnažne zatvorske kazne od šest i po godina, zbog navodnih malverzacija prilikom prodaje igrača, izbjegao u BiH, rekao je i da mu se sprema otmica, ali i istakao da nije tačno da je želio da smijeni selektora Zlatka Dalića, a bilo je riječi i o Miroslavu Ćiru Blaževiću.



"Volim ga, ali u ovoj mojoj situaciji nije se ponio korektno jer zna šta je i kako radio Mamić. On je radio sve samo da navuče bez medija i politike na mene. Nisu to bili komplimenti, nego svaljivanje svega na mene. Isto sada to radi. Nikada nije rekao da je ovaj uspjeh reprezentacije plod Zdravka Mamića. On ne može da preboli da nije broj jedan i ne može da se s tim pomiri. Nije korektan ni prema Šukeru. Takođe, sve što je napisano o mojem odnosu s Dalićem je laž. I nije tačno da sam ga ja postavio. Njega je doveo Šuker i to je istina. Meni je drago zbog njega. Drago mi je zbog reprezentacije. Nisam ga doveo, ali se ispostavilo da se nisam tome protivio, što je tačno. Nije ni istina da sam tražio njegovu smjenu poslije turneje u Americi". (avaz.ba/B92)