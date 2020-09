Mamić: Želim se vratiti u Hrvatsku, ali pod jednim uslovom

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa koji je svoje utočiše našao u BiH, saopštio je da želi da se vrati u Hrvatsku i pristupi svim suđenjima, ali pod jednim uslovom.

Mamić je kazao da je prognan u politički montiranom procesu i očaju, te u želji da se krene u obračun s kriminalcima u pravosuđu izrekao je pred tridesetak TV kamera i sudom u Sarajevu da ima saznanja da je predsjednik VSRH Đuro Sesa korumpirani sudija i da je svoja saznanja spreman podijeliti s hrvatskim organima (državno tužilaštvo, USKOK), te da je spreman podvrgnuti se ispitivanju poligrafom.

"Do današnjeg dana niko me nije kontaktirao, niti je iko propitivao moje tvrdnje - bilo političari ili mediji… Pametnom dosta. Čovjek za kojeg tvrdim da sam mu i osobno dao novac za usluge kao predsjedniku suda, u njegovoj kancelariji i činio druge protuusluge nakon tih tvrdnji uredno obavlja funkciju predsjednika VSRH, predsjednika izbornog povjerenstva i uredno izlazi iz ureda predsjednika, premijera, predsjednika Sabora, vedri i oblači po hrvatskim sudovima, koordinira presude pa i u mom slučaju ne dozvoljava da se nakon 28 mjeseci od nepravomoćne presude sazove javna sjednica po mojoj žalbi, iako je prošlo 28 mjeseci od izricanja presude, usprkos činjenici da je moj odvjetnik uputio 10 požurnica sa zahtjevom sazivanja sjednice", istakao je Mamić.

Poručio je da nikada u životu ništa nije uzeo ili ukrao, pa niti izvlačio novac iz Dinama.

"No to neka se dokaže u poštenom sudskom procesu. Želim se vratiti u Hrvatsku i pristupiti svim suđenjima protiv mene i to uz samo jedan uvjet, a to je da to ne bude na sudu u Osijeku. Čast i isprika svim poštenim i časnim pojedincima, oni znaju ko su i što su, ali među njima stoluju suci kakve svijet nije vidio i koji su gori od onih kojima sude", napisao je Mamić.