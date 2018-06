Mamić nakon presude poručio: Ostajem u BiH i odavde ću se boriti

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinamo Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar danas su nepravosnažnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivima za USKOK-ove optužbe o izvlačenju oko 116 miliona kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom budžetu od 12,2 miliona kuna te ih je osudio na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i po godina.

Mamić je nakon izricanja presude sazvao konferenciju za medije u Međugorju, gdje je juče pobjegao iz Hrvatske.

“Ne predajem se i nisam prazna puška. Bog zna zašto me poslao ovdje, ja sam na zadatku koji mi je on namijenio. Ostajem ovdje, u Bosni i Hercegovini, i odavde ću se boriti. Ne planiram se vratiti u Hrvatsku do izricanja pravomoćne presude. Ne znam pravne korake, jer ne vjerujem u institucije Hrvatske. Moram se konsultirati koje su moje mogućnosti, koja su moja prava kao državljanina BiH”, rekao je Mamić.

Istakao je da se dobro osjeća u uslovima u kojima se nalazi.

“Presuda me iznenadila, ali ono što me emotivno čini nesretnim i tužnim je obrazloženje. Da su mi dvostruku kaznu izrekli, to za mene ništa ne bi značilo. Kada sam čuo obrazloženje, miješaju mi se tuga i bijes i moram vidjeti kakav će biti moj odgovor. Moj odgovor će biti oružje koje za sada nikad nije zabilježeno na ovim prostorima. To nije oružje kojim se puca nego civilizirano oružje. Ne bih htio biti u koži ljudima koji su sve ovo napakovali. Vijeće je samo vrh sante i jedan krak te jedne duboke države koja razara tkivo naših građana, a ja imam snage i spoznaja i ja ću se pobrinuti u odbrani sebe i svoje porodice da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru”, zaprijetio je Mamić i dodao:

"Ti monstrumi će završiti tamo gdje im je mjesto, a ja ću malo odmoriti."

(avaz.ba)

