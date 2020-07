Mamić opleo po Hajduku

Nezvanični prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić ponovo je opleo po najvećem rivalu - splitskom Hajduku. "Modri" su osigurali titulu u prvenstvu, dok su "bili" tek peti, a ispali su i iz Kupa i kvafikacija za Ligu Evrope.

"Svjedočili smo jednoj istorijskoj činjenici, koja me lično žalosti. Veliki hrvatski sportski brend HNK Hajduk iz Splita dotakao je dno u ovoj sezoni, u kojoj su u Europi uspjeli ispasti od malteških ribara i kuvara, od Gorice u osmini finala Kupa, te su kao krunu sezone uspjeli dogurati do 5. mjesta u ligi. Klub je to koji je od grada u posljednjih 10 godina dobio 450 miliona kuna, a nastup u grupnoj fazi europskih takmičenja im je rjeđi od pojave Halejeve komete", kaže Mamić.