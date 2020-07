Mamić ostaje trener Dinama

Zagrebački Dinamo oglasio se saopštenjem i potvrdio ono o čemu se pričalo već neko vrijeme. Na mjestu trenera kluba ostaće Zoran Mamić.

Mamić se vraća u klub u kojem je radio kao šef stručnog štaba od 2013. do 2016. godine.

"Uprava GNK Dinamo donijela je odluku o imenovanju Zorana Mamića za glavnog trenera prvog tima kluba. Prilikom donošenja ove odluke vodili smo računa da Zoran Mamić kao bivši trofejni igrač, kapiten ekipe, dugogodišnji sportski direktor, a od 2013. do 2016. glavni trener, najbolje poznaje sistem Dinama", naveli su u saopštenju i dodali:

"To je posebno važno u svjetlu činjenice da će odmah po završetku postojeće sezone biti započeta nova sezona, u kojoj su naše ambicije osvajanje novog naslova prvaka Hrvatske i plasman u neku od UEFA liga. U trenerskom mandatu Zorana Mamića osvojili smo pet trofeja, igrali Europa ligu te Ligu prvaka u kojoj pamtimo veliku pobjedu nad Arsenalom u Maksimiru. On je u tom razdoblju promovirao i dao priliku nizu mladih igrača poput Marka Pjace, Danija Olma, Nikole More, Borne Sose, Filipa Benkovića, Filipa Brekala, Amera Gojaka".

Mamić je osim u Dinamu radio i kao trener Al-Nasra (2016/2017), Al-Aina (2017-2019) i Al-Hilala (2019).