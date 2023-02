Mančester Junajted želi srpskog golmana

​Fudbalski klub Mančester Junajted zainteresovan je za srpskog golmana Đorđa Petrovića, javljaju američki mediji.

Član Nju Ingland Revolušna više puta do sada je skautiran od strane Junajtedovog departmana i kako se navodi dobio je pozitivne ocjene.

Dvadesettrogodišnji čuvar mreže brani odlično otkako je prošle godine iz Čukaričkog došao u Foksbor, bio je u najužem izboru za golmana sezone u MLS ligi i to ga je preporučilo evropskim timovima.

Još uvijek nije bilo zvaničnog poziva od strane Mančester Junajteda, ali bi on mogao da uslijedi u skorije vrijeme, tj. do ljeta. "Crveni đavoli" bi nastavili da ga prate s početkom nove sezone MLS lige koja kreće 25. februara, za Revolušn dan kasnije, kada budu igrali protiv Šarlota.

